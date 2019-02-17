تحقيق كويتي يكشف تزوير جنسية ضابط كبير واثنين من أبنائه بوزارة الدفاع

أفاد تقرير إخباري محلي أن تحقيقات أجرتها وزارة الدفاع الكويتية كشفت حصول ضابط برتبة كبيرة، يشغل موقعًا حساسًا، على الجنسية عن طريق التزوير.

ونقلت صحيفة الرأي المحلية، عن مصدر في الوزارة قوله: ”من المقرر إحالة ملف الضابط الذي يشغل موقعًا حساسًا إلى النيابة مع اثنين من أبنائه يعملان في وزارة الدفاع أيضًا، بعد إعداد تقرير كامل عن القضية مرفق بالإثباتات“.

وقال الصحيفة: ”أبدى المصدر استغرابه من ضم هذا الضابط إلى لجنة التحقيق في شأن التعاقدات العسكرية وصفقات طائرات كاراكال ويوروفايتر، التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، رغم المعلومات والتحقيقات التي كانت جارية عن الضابط وجنسيته، والتي تبين أنها مزورة“.

وأضافت: ”كما استغرب المصدر سماح الوزارة أيضًا للضابط بالتواجد في احتفال تخرج طلبة ضباط أُقيم الأسبوع الماضي بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لا سيما أن الاحتفال جرى بعد إثبات التحقيقات أن الضابط يحمل جنسية مزورة“.