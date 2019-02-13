العراق يوجه مناشدة بشأن ضحايا حرب الخليج والمفقودات الكويتية

وجهت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، نداءً إنسانيًا إلى المواطنين بشأن الممتلكات الأميرية للكويت وضحايا حرب الخليج الأولى والثانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه، إن ”وزارة الدفاع العراقية تهيب بالأخوة المواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفات (العراقيين ـ الكويتيين ـ الإيرانيين) ممن فقدوا في (الحرب العراقية ـ الإيرانية) و(حرب الخليج) أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها“.

وأضافت الوزارة أن على المواطنين الاتصال بالأرقام (07901944369) (07901945476) أو عن طريق نظام حكومة المواطن الالكترونية، وستخصص مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها“.

وخلال زيارة رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إلى الكويت نهاية العام الماضي سلّم دفعة أولى من الممتلكات والأرشيف الكويتي الموجود في خزائن الخارجية العراقية، على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة.

ورغم مرور عقود من الزمن على حرب الخليج الأولى والثانية إلا أن الكثير من الضحايا سواءً العراقيين أو الإيرانيين أو الكويتيين ما زالوا مفقودين، ولم يتم معرفة مصيرهم لغاية الآن.