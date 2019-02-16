محمد بن زايد يستقبل بأبوظبي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء اليوم في أبوظبي، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن محمد بن زايد بحث مع فوتيل، ”العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية“.

وأضافت الوكالة أن اللقاء استعرض ”تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث مجالات التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب ومحاربة تنظيماته العسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وكان فوتيل، قد التقى يوم الثلاثاء في المنامة بولي العهد البحريني سلمان بن حمد، وفق بيان للقيادة العامة المركزية الأمريكية.