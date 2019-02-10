بالفيديو.. الكويت تدخل موسوعة ”غينيس“ بأطول علم في العالم

دخلت الكويت موسوعة (غینیس) العالمیة للأرقام القیاسیة بأطول علم على مستوى العالم، وذلك في إطار احتفالات البلاد بالأعیاد الوطنیة.

4000 طالب من مدارس #الكويت يحملون اطول علم في العالم ويدخلون فيه موسوعة غينيس ???????? pic.twitter.com/qxBcTM0Rdd — Kuwait News ???????? (@Kuwait_tt) February 10, 2019

وانطلقت احتفالیة بهذه المناسبة، صباح اليوم الأحد، في منطقة (مبارك الكبیر) التعلیمیة، عبر حمل أكبر علم للبلاد بطول 2019 مترًا، وبمشاركة أكثر من 4 آلاف طالب ومعلم ومنظم، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“.

وجرت فعالیات الاحتفال في ساحة الاحتفالات بمنطقة (صبحان)، امتداد طریق (فھد المالك الصباح)، بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة والدفاع المدني ومحكمین دولیین.

وتتزامن ھذه التظاهرة مع احتفالات الكویت بعید الاستقلال الـ 58 وعید التحریر الـ 28 والذكرى الـ13 لتولي أمیر البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مقالید الحكم.