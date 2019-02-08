الكويت تضبط 14 وافدًا متلبسًا بلعب القمار وشرب الخمر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن ضبط 14 وافدًا آسيويًا، بعد الكشف عن قيامهم بلعب القمار وشرب الخمر، في ساحة ترابية بمنطقة “المهبولة” في “الأحمدي”.

وجاء ضبط الوافدين عقب توثيق إحدى الناشطات قيامهم بلعب القمار وشرب الخمر، في إحدى الساحات الترابية المحاطة بأشجار كثيفة تحجب رؤيتهم.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على “تويتر“: إن “قطاع الأمن الجنائي قام، الخميس، بتسيير دوريات أمنية تمكنت من ضبط 3 أشخاص يلعبون القمار في ساحات ترابية بمنطقة المهبولة، محاطة بعدد كبير من الأشجار التي تشكل ساترًا كثيفًا يحجب رؤيتهم، كما يمنع المركبات من الدخول لها لوجود ساتر ترابي محيط بها”.

وأضافت الوزارة أن “رجال مباحث الأحمدي شنوا حملة أمنية، الجمعة، أسفرت عن ضبط 14 شخصًا من جنسيات آسيوية، منهم عدد من الأشخاص ممن ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسفرت الحملة عن ضبط مدير لعبة القمار وبائع المشروبات الكحولية و12 آسيويًا يمارسون لعب القمار”.

وأفادت الوزارة بأنه “بعد عملية الضبط تمت إزالة الطاولات والمخلفات من المكان بواسطة بلدية الأحمدي، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات التحقيق اللازم بحقهم، تمهيدًا لإبعادهم من البلاد”.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة، بينهم 2,8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويواجه المخالفون منهم للقوانين عقوبات مختلفة تصل بعضها إلى الإبعاد.