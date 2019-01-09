“تويتر” تختبر ميزة جديدة تكشف المتصلين بالإنترنت‎

تتخذ “تويتر” خطوات ليكون موقعها مكانًا يتيح للمستخدمين إجراء محادثات صحية، فقد أعلنت عملاق التواصل الاجتماعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس أنها ستسمح قريبًا للمستخدمين بالتقدم ليصبحوا جزءًا من برنامج تجريبي حيث يمكنهم اختبار مجموعة من الميزات.

وفي المستقبل قد يرى جميع المستخدمين ميزات مثل “icebreakers”، أو مؤشرات الحالة التي تُعرض عند ظهور الآخرين المتصلين بالإنترنت على مخططهم الزمني.

وستبدأ “تويتر” في السماح للمستخدمين بالالتحاق ببرنامج تجريبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولكن رغم أنه بإمكان أي شخص التقدم بطلب للانضمام للبرنامج، فإن “تويتر” ستختار بضعة آلاف فقط من المستخدمين للمشاركة فيه.

وبمجرد قبول المستخدمين في البرنامج التجريبي سيقومون بتقديم ملاحظات على مجموعة من الميزات.

وبعد ذلك ستقوم “تويتر” بمراجعة هذه الملاحظات لتحديد ما إذا كانت الميزات ستكون في الموقع أم لا.

وقالت سارة حيدر، مديرة إدارة المنتجات في “تويتر”:”نريد تطوير خدمة للأشخاص الذين يستخدمونها، ويجب علينا إشراك الناس بهذه الطريقة، ولدينا منصة يستخدمها العالم للتعبير عن رأيه، فلماذا لا نستفيد من ذلك في عملية التطوير؟”.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة” تويتر”، جاك دورسي، برنامج الاختبار في تغريدة في وقت متأخر يوم أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق من هذا العام قالت “تويتر” إنها تختبر ميزات لتشجيع الحوار الصحي على منصتها، والآن، مع هذا البرنامج التجريبي، فإنها تحقق هذا الوعد.

ومن المتوقع أن تتضمن هذه الميزات أشياء مثل ميزة ‘icebreakers’ التي تتيح للمستخدمين إضافة سؤال إلى ملفاتهم الشخصية حول موضوع يهتمون به كطريقة لبدء محادثة مع مستخدمين آخرين.

وستظهر ميزات أخرى مثل مؤشرات الحالة عندما يكون المستخدم متصلًا بـ”الإنترنت” حتى يعرف متابعوه ذلك، ويمكنهم الدخول في دردشة معه.