أحكام مشددة بحق مدانين بتأسيس “جماعة إرهابية” في البحرين

أصدرت محكمة في البحرين، الأربعاء، أحكامًا متفاوتة بالسجن بحق 11 شخصًا بينهم امرأة، وإسقاط الجنسية عنهم، إثر إدانتهم بـ”تأسيس جماعة إرهابية”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في البحرين، فإن “المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمًا اليوم على 11 متهمًا بواقعة تأسيس جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون، والانضمام إليها”، في القضية التي تعود إلى مايو/آيار 2018.

وقررت المحكمة معاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد (25 عامًا)، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت متهمة بالسجن 5 سنوات، ومتهمًا آخر بالسجن 3 سنوات”.

كما تضمن القرار إسقاط الجنسية البحرينية عن جميع “المُدانين”، الذين لم تكشف تفاصيل عنهم.

ويحق للمتهمين، وفق النظام القضائي في البحرين، الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف كدرجة أولية، ثم الطعن أمام محكمة التمييز كدرجة تقاضي ثانية وأخيرة.