عجز ميزانية البحرين ينخفض 35% في 2018

أعلن وزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الإثنين، انخفاض العجز في ميزانية البلاد بنسبة 35% في 2018 مقارنة مع العام السابق.

وتضررت الأوضاع المالية البحرينية بشدة من هبوط أسعار النفط في عام 2014، بينما تكافح البلاد من أجل خفض الإنفاق الحكومي، وفي الوقت ذاته تجنب حدوث غضب عام بسبب إجراءات التقشف.

وأعلنت الحكومة خطة مالية في 33 صفحة، العام الماضي، بعد أن وقّعت اتفاقًا مع جيرانها الخليجيين؛ لضبط أوضاعها المالية المثقلة بالديون، والتخلص من العجز في الميزانية بحلول عام 2022، بحسب وكالة أنباء البحرين.