توقيع وثيقة “الأخوة الإنسانية” بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر‎

أُعلن في دولة الإمارات العربية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية “الأخوة الإنسانية”، بين بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ بهدف “تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، إلى جانب التصدي للتطرف”.

وجاء توقيع الاتفاقية وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وحضور أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان، وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد في كلمة له خلال مراسم التوقيع التي جرت في صرح زايد المؤسس في أبوظبي، عن إطلاق الإمارات “جائزة الأخوة الإنسانية – من دار زايد”، التي ستكرم في كل دورة منها شخصيات ومؤسسات عالمية، “بذلت جهودًا صادقة في تقريب الناس من بعضها البعض”.

وقال: “نتشرف في دولة الإمارات بمنح الجائزة في دورتها الأولى لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لجهودهما المباركة في نشر السلام بالعالم”.

وأوضح أن “لقاء الأخوة الإنسانية يدل على أهمية رعاية التعددية والحوار بين أتباع الأديان في المجتمعات كافة”، معبرًا عن سعادته بأن تكون الإمارات حاضنة “وثيقة الأخوة الإنسانية”.

وتعهد الشيخ محمد بن راشد بمواصلة “حمل راية الأخوة الإنسانية ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى جعل المنطقة والعالم مكانًا أكثر سلامًا وتسامحًا”.