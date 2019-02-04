البابا فرنسيس يدعو لوقف حروب المنطقة

دعا البابا فرنسيس اليوم الاثنين إلى وقف الحرب في المنطقة، وخاصة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، مؤكدا أنه يجب التصدي لسباق “التسلح” و”بناء الجدران”.

وقال البابا في خطابه أمام شخصيات دينية وسياسية في مؤتمر لقاء الأخوة الإنسانية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي “إن الأخوّة البشريّة تتطلّب منّا، كممثّلي الأديان، واجبَ حظر كلّ تلميح إلى الموافقة على كلمة حرب، دعونا نعيد هذه الكلمة إلى قسوتها البائسة، فأمام أعيننا نجد نتائجها المشؤومة، أفكّر بشكل خاص باليمن، وسوريا والعراق وليبيا”.

واستنكر البابا خلال كلمته استعمال اسم الله لتبرير الكراهية والبطش، قائلا إن ذلك “تدنيسٌ خطيرٌ لاسم الله”، مضيفًا أنه “لا وجود لعنفٍ يمكن تبريره دينيًّا”.

ورأى البابا فرنسيس، أن “الحرية الدينية” لا تقتصر على حرية العبادة، وأنه لا يجب محاولة فرض الدين على أحد.

وقال في خطاب ألقاه في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضًا شيخ الأزهر أحمد الطيب ومئات الشخصيات الدينية: “من بين الحرّيات، أرغب في تسليط الضوء على الحريّة الدينيّة، فهي لا تقتصر على حريّة العبادة، بل ترى في الآخر أخًا بالفعل، وابنًا لبشريّتي نفسها، ابنًا يتركه الله حرًّا، ولا يمكن بالتالي لأيّة مؤسّسة بشريّة أن تجبره حتى باسم الله”.