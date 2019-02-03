انطلاق تدريب عسكري مشترك بين الإمارات وعُمان

انطلق اليوم الأحد، تدريب عسكري بري مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، يستمر لنحو أسبوعين.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، “بدأت اليوم فعاليات التمرين العماني الإماراتي المشترك، تعاون 2 في الإمارات، بمشاركة الجيش السلطاني العماني ممثلًا بقوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاة 23 مع القوات البرية بدولة الإمارات ممثلة في الكتيبة 32″، دون تفاصيل أكثر.

ويتضمن التدريب العسكري الذي يستمر حتى 14 فبراير/شباط الجاري، عددًا من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقًا لطبيعة الأراضي الصحراوية، بحسب البيان.

ويستهدف التدريب “الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة”.