بالفيديو.. هطول أمطار متفرقة في الإمارات والأرصاد “تحذر”

شهدت مناطق متفرقة من دولة الإمارات، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، في بيان له اليوم الأحد، “مرتادي بحر عُمان أخْذَ الحيطة والحذر؛ نظرًا لاضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة لحالة عدم الاستقرار، والتي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة”.

وأوضح المركز، أن “هذه الحالة تؤدي إلى ارتفاع الموج من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غد الاثنين”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #امطار_الخير ، من خلال نشر صور وفيديوهات للأمطار التي شهدتها مناطق متفرقة من دولة الإمارات، متمنين أن تكون “أمطارَ خيرٍ على البلاد”.

ما علمك صوت المطر كيف احتريك ولا المطر ما جابلك طاري خبر #أمطار_الخير ???? pic.twitter.com/BE5wtwtpOh — Iman Ismail (@ImanLIsmail) February 3, 2019

مطرنا بفضل الله ورحمته ، فيديو جميل عن أمطار الخير في أبوظبي قبل قليل #الامارات #منخفض_التسامح #مركز_العاصفة

٣ فبراير ٢٠١٩ pic.twitter.com/C5ql2ICfXO — مركز العاصفة (@Storm_centre) February 3, 2019