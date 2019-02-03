بالفيديو.. هطول أمطار متفرقة في الإمارات والأرصاد “تحذر”

بالفيديو.. هطول أمطار متفرقة في الإمارات والأرصاد “تحذر”

المصدر: فريق التحرير

شهدت مناطق متفرقة من دولة الإمارات، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، في بيان له اليوم الأحد، “مرتادي بحر عُمان أخْذَ الحيطة والحذر؛ نظرًا لاضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة لحالة عدم الاستقرار، والتي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة”.

وأوضح المركز، أن “هذه الحالة تؤدي إلى ارتفاع الموج من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غد الاثنين”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم #امطار_الخير ، من خلال نشر صور وفيديوهات للأمطار التي شهدتها مناطق متفرقة من دولة الإمارات، متمنين أن تكون “أمطارَ خيرٍ على البلاد”.

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