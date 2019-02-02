بالفيديو والصور.. محمد بن راشد يتوج فرسان الإمارات بـ”كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمّل”

شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت، في فعاليات تتويج فرسان الإمارات، أبطالًا لـ”كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل” في محافظة العلا بالسعودية، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي.

وهنّأ الشيخ محمد بن راشد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على حسن التنظيم للبطولة الدولية للقدرة في محافظة العلا، والتي تأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها السعودية في المجالات كافة بما في ذلك المجال الرياضي ضمن “رؤية السعودية 2030” .

وتابع حاكم دبي، جانبًا من مراحل البطولة التي تعد واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية قيمة للفائزين في البطولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

ونشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير” تغريدة مرفقة مع صورتين فور زيارته منطقة العلا في السعودية اليوم السبت، للمشاركة في فعالية تتويج فرسان الإمارات، كتب فيها:”في عاصمة الجبال .. وعاصمة التاريخ والآثار .. في العلا .. حضارات تعاقبت هنا .. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة”.

في عاصمة الجبال .. وعاصمة التاريخ والآثار .. في العلا .. حضارات تعاقبت هنا .. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة pic.twitter.com/qmbOpyt335 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2019

وتوج الفارس، سالم حمد ملهوف الكتبي بلقب سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ممتطيًا صهوة الجواد “بلاك ريدج انديغو” لاسطبلات إم 7، مسجلًا زمنًا قدره 4.25.43 ساعات. واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد “وميض” لاسطبلات إف 3، مسجلًا زمنًا وقدره 4.25.43 ساعات.

وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد “رازور باك ميكانو” لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلًا زمنًا قدره 4.25.44 ساعات.

وقد شارك في البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 12 دولة، وهي مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، مصر، فرنسا، إيطاليا، الأردن، الكويت، عمان، إسبانيا، السودان، الإمارات، الأوروجواي.

وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة في “شتاء طنطورة” بمحافظة العلا، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، والذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غرب المملكة باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين والمعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كم على مدى أربع مراحل مرت عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.