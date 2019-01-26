محمد بن راشد يكرّم الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن بعد مساندتها لمنتخب الإمارات (فيديو)

كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان، والتي وقفت بكل حب خلف المنتخب الإماراتي خلال منافسات كأس آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فيديو لتكريم محمد بن راشد للطفلة العراقية، معلقًا: “محمد بن راشد يفاجئ الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان، التي وقفت بكل حب خلف منتخبنا الوطني، حيث قام سموه بلقائها وإهدائها نسخة موقعة من أحدث كتبه”.

وقال محمد بن راشد في الفيديو موجهًا حديثه للطفلة العراقية: “سعدت لما رأيت الابنة تقبل العلم، العلم علمك وهذا البلد بلدك”.

محمد بن راشد يفاجئ الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان، التي وقفت بكل حب خلف منتخبنا الوطني، حيث قام سموه بلقائها وإهدائها نسخة موقعة من أحدث كتبه. #الإمارات #دبي pic.twitter.com/TMeWflMaiU — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 26, 2019

وحقق الأبيض فوزًا مستحقًا على حساب حامل اللقب المنتخب الأسترالي بهدف علي مبخوت، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا.

وسيبدأ الأبيض تحضيراته لمباراة نصف النهائي التي تجرى يوم 29 يناير الجاري على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، حيث أعلن الجهاز الفني عن انطلاقة التدريبات التي ستستمر بصورة يومية حتى موعد المباراة، ويعمل زاكيروني وجهازه المعاون على تجهيز كل اللاعبين وتهيئة البدلاء؛ لسد النقص الذي قد ينتج عن غياب بعض العناصر بسبب الإصابة.