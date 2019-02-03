انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي

انطلقت اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية وذلك في قصر الإمارات.

ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، إلى “تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وأهميته ومنطلقاته وسبل تعزيزه عالميًا”.

وقال وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن “المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية يرسخ قيم التسامح في العالم”، مؤكدًا أنه “حدث متعدد الثقافات يشجع على التآخي والحوار”.

وشدد في كلمته الافتتاحية، على أن “الإمارات جسر لتواصل الثقافات وتلاقي الحضارات ونعتز بدورنا الرائد في نشر مبادئ التعايش والسلام والتآخي”. مضيفًا “نعيش في وطن يحظى ببيئة ثقافية مرموقة وله تاريخ عريق في إرساء قيم التسامح”.

وتابع نهيان بن مبارك: “مسؤوليتنا جميعًا أن نعمل معًا من أجل تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية”.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فإن المؤتمر، الذي يتزامن مع الزيارة التاريخية لكل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للإمارات، يسعى إلى “التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود”.