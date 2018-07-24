عروض خاصة لقضاء عطلات الصيف في قصر الإمارات

أطلق “قصر الإمارات” عروضًا خاصة ليتسنى للضيوف والزوار الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال.

و يمكن للضيوف التمتع بإجازة أسطورية في ربوع هذا القصر الفاخر، عبر الاستفادة من العرض الصيفي الخاص، وبخصم يصل إلى 25٪ على حجوزات الإقامة.

وقالت إدارة الفندق: “كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات المّذهلة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين كحدٍّ أقصى لكل غرفة، والحصول على فرصة الدخول المجاني إلى صالة القصر عند حجز جناح”.

وتستمر هذه العروض الخاصة حتى الـ30 من سبتمبر 2018 بسعر 990 درهم للغرفة شاملة بوفيه الإفطار في مطعم “لو فاندوم براسيري”.