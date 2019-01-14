البحرين تبحث تعزيز التعاون العسكري مع أمريكا وباريس

شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الإثنين، مباحثات عسكرية مع مسؤولين أمريكيين وفرنسيين؛ حول سُبل تعزيز التعاون العسكري المشترك.

والتقى قائد الحرس الملكي البحريني، ناصر بن حمد آل خليفة، مع اللواء الركن البحري، ويمان هوارد، قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية، والوفد العسكري المرافق، بحسب الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

وبحث الجانبان سبل “تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط البحرين والولايات المتحدة في جميع المجالات”.

وتعد منطقة “الجفير”، شرق المنامة، مقرًا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، وتشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي.

كما التقى رئيس الحرس الملكي البحريني، مع اللواء البحري “ديديي مالتير”، قائد القوات الفرنسية المتمركزة في الإمارات والمحيط الهندي، والوفد المرافق له، خلال زيارته للدولة الخليجية.

وجرى خلال اللقاء بحث “إمكانيات التعاون في المجالات العسكرية بين البلدين، وسبل تطويرها في المستقبل”، حسب الوكالة.