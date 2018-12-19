تصرف غريب للفنانة البحرينية شيلاء سبت في سيارتها يشعل مواقع التواصل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة البحيرينية شيلاء سبت، ظهرت فيه وهي تبدل ملابسها بسيارتها، لتنهال عليها الانتقادات والتعليقات الهجومية.

وتسبب المقطع في صدمة العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي بررت فيه شيلاء تصرفها بأنها ترتدي ملابس أسفل ملابسها، حتى تستطيع تبديلها في أي وقت وأي مكان.

واختلفت تعليقات النشطاء الهجومية ضد سبت، بين الدهشة من التصرف والتأكيد على تعمدها إثارة الجدل لتداول اسمها وسيرتها بصورة أكبر.

ومن بين التعليقات التي دوّنها رواد مواقع التواصل: “من كثر لفرارة بالشوارع ماعندها وقت تروح البيت وتبدل”، و”ولازم نشوف سخافتك دي ووقاحتك يالتوب مودل ياللي مو ملحقة..لا دين ولا حياء ولا أخلاق”، و”أعوذ بالله تلبس بالسيارة عيب”.

وكتب آخرون: “طيب ماعندك بيت تلبسين فيه كذا زي الخبلة في الشوارع”، و”راح الحيا يخي عيب تورينا شكلك وانتي تلبسين بعد بالسيارة”، و”الحمدلله والشكر المفروض توقف وتحاسب لأن طريقتها فيها قله أدب لا تقول بهدومي ومتسترة الطريقة قلة أدب”.

يذكر أن الفنانة شيلاء سبت أثارت الجدل في وقت سابق بتصريحها أنها دخلت عالم التمثيل لأنها تحب الشهرة، معلقة: “أنا أحب الشهرة أكثر من الفلوس.. أحب النجومية والأضواء”.