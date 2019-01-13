فيديو منسوب لقطري يعتدي بالضرب المهين على وافد آسيوي يثير جدلًا واسعًا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه شخص خليجي الزي واللغة وهو يعتدي بالضرب على آخر آسيوي اللغة والهيئة، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بمحاسبة المعتدي الذي تردد أنه قطري الجنسية.

ويوثق مقطع الفيديو المثير، قيام شاب يرتدي زيًا خليجيًا يدعى “جسوم” بحسب ما ناداه به مرافق له كان يقوم بمهمة التصوير، بينما ينهال جسوم على وافد آسيوي بالضرب، في خلاف اندلع بينهما على زجاجة خمر دون أن تتضح تفاصيله.

ويزعم مدونون تفاعلوا مع الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد أبناء الأسرة الحاكمة لدولة قطر، ويدعى جاسم بن علي آل ثاني، هو من قام بالاعتداء على وافدي هندي بسبب خلافهما على زجاجة خمر.

الشيخ جاسم بن علي ال ثاني .. يعتدي على مقيم من الجنسية الهندية بسبب انه يشرب الخمر !! لماذا الاعتداء على هذا المسكين جسديا والخمر يباع بطريقة قانونية بقطر؟ بأي ذنب تتم اهانته وانتهاك خصوصيته ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .#ارجو_النشر pic.twitter.com/Oc0ybEVgYo — محمد الكواري (@kuwarimud) January 11, 2019

وحقق مقطع الفيديو نسب مشاهدة كبيرة وانتقادات لاذعة للمعتدي، ما لبثت أن امتدت لقطر التي تمتلك سجلًا مقلقًا دوليًا لتعاملها مع العمال الأجانب المقيمين في البلد الخليجي الصغير والثري، الذي ينهمك بإنشاء بنية تحتية تتطلب عملًا دؤوبًا لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022.

والله عيب الضرب و التصوير مهما كانت خطيئة الشخص ، يعني تفخر بتصويرك على رجل ضعيف وتستقوي بالمصور والي معاك ، سيقتص منك هذا الضعيف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا منصب ولا نسب ، عالم ذهبت من قلوبهم الرحمة وأصبحوا مثل الحيوانات وان كان بعضها رَحِيمُ . — محمدالدغريري (@aldaghriri) January 11, 2019

لاحول ولا قوة الا بالله – هذا إنسان و ذنبه انه فقير و محتاج للعمل و الفلوس ليعين اهله – توجد طرق أخري للعقاب دون ضربه – هذا أسلوب غير آدمي . هنا لا يوجد حق من حقوق الانسان لان المنظمة لا تري قطر تري الدول الجوار فقط — Husao (@Husam68081463) January 12, 2019

السالفة ياخوان ان الهندي سرق القارورة حقت جسوم ..

عشان كذا ضربه .. والهندي مالقى غير قوارير جسوم يسرقها !!!!!!

???????? — سفينة الأحلام (@o_88s) January 12, 2019

ولم تعلق قطر بشكل رسمي على المقطع، كما تجاهلته وسائل الإعلام القطرية لحد الآن، فيما لا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من هوية المعتدي وصحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم ترد مواقف لمنظمات حقوق إنسان دولية على الحادثة والتثبت من صحتها حتى ساعة إعداد التقرير.

وكان مشجع إماراتي لمنتخب بلاده التي تستضيف بطولة كأس آسيا قد أثار قبل يومين جدلًا واسعًا، وانتقادات استدعت فتح تحقيق رسمي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو تمثيلي يحتجز عمالًا هنديين في أقفاص؛ لمنعهم من تشجيع منتخب بلادهم، على الرغم من توضيحه بأن ما جرى دعابة بالاتفاق بين الطرفين.

وجرى تناول هذه الواقعة على نطاق واسع جدا في الإعلام القطري، على نحو قال إماراتيون إنه محاولة للإساءة إلى بلدهم.