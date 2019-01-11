ما حقيقة “سرقة” هاتف وزير عراقي في قطر؟

أوضحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، ملابسات فقدان أحد مرافقي رئيس الجمهورية العراقي لهاتفه الشخصي في زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، أمس الأول.

وكانت قناة الشرقية المحلية قد كشفت، أمس الخميس، عن أن وزيرًا عراقيًا سُرق هاتفه الشخصي، أثناء مرافقته رئيس الجمهورية برهم صالح إلى دولة قطر.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن ما حصل هو عثور سائق إحدى السيارات المرافقة للوفد على هاتف نقال في السيارة، وسلّمه لأعضاء السفارة العراقية، وتبين بعد ذلك أن أحد أعضاء الوفد قد نسي هاتفه في السيارة، والسفارة بصدد إرسال الهاتف إلى بغداد في أسرع وقت ممكن.

ونفت وزارة الخارجية أن يكون الهاتف المفقود يعود لأحد الوزراء المرافقين لصالح، وهم كل من وزير الخارجية محمد الحكيم، ووزير التخطيط نوري الدليمي ووزير التجارة محمد هاشم العاني ووزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، فضلًا عن عدد من المسؤولين والمستشارين.

وأجرى رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح زيارة إلى قطر، التقى خلالها أميرها تميم بن حمد، وعددًا من المسؤولين.

كما دعت الخارجية العراقية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية.