أبوظبي.. عبدالله بن زايد وبن علوي يناقشان واقع العمل الخليجي المشترك

بحث وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، اليوم السبت، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وجاء ذلك خلال زيارة يوسف بن علوي إلى الإمارات، في إطار جولته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وترؤس السلطنة للدورة الحالية للمجلس.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، أن لقاء يوسف بن علوي ونظيره الإماراتي في أبوظبي، حضره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

وبحث اللقاء”تبادل وجهات النظر والتشاور حول تعزيز وتفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق أهداف وتطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة”، بحسب المصدر ذاته.

ولم تشر الوكالة العُمانية إلى مدة زيارة يوسف بن علوي للإمارات.

وبدأ يوسف بن علوي جولة خليجية، يوم الأربعاء الماضي، في الكويت، ثم زار يوم الخميس السعودية، والبحرين.

والتقى الوزير العُماني خلال جولته أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونظراءه في: الكويت، والسعودية، والبحرين، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتطرقت اللقاءات إلى العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه، بحسب وكالات أنباء تلك الدول.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعرب يوسف بن علوي، خلال تصريحات صحفية، عن ثقة بلاده بـ”زوال” جميع الخلافات والتباينات بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى الأزمة الخليجية.

وفي يونيو/ حزيران 2017، بدأت أزمة خليجية حينما قطعت كل من: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية” بسبب “دعمها للإرهاب”.

وفاقمت الأزمة الخليجية التوترات بين دول مجلس التعاون (السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر) لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تأسيس المجلس العام 1981.