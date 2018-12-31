الإمارات.. تأييد حبس أحمد منصور 10 أعوام وتغريمه مليون درهم

قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن محكمة استئناف في الإمارات أيدت حكمًا بالسجن لمدة عشرة أعوام على المواطن الإماراتي أحمد منصور الشحي المدان بالإساءة لبلاده ورموزها.

وأضافا -وفقًا لوكالة رويترز- أن المحكمة أيضًا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.

وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية قد أدانته أيضًا بالسعي إلى إلحاق الضرر بعلاقات الإمارات العربية المتحدة مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان منصور قد اتُهم في العام 2011، هو وأربعة آخرون – ناصر بن غيث، فهد سالم دالك، حسن علي الخميس، وأحمد عبد الخالق- وأدينوا بإهانة الإمارات وقادتها.

وفي ذلك الوقت، حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات. ثم أفرج عنه ورفاقه بعد ذلك بفترة وجيزة بعفو رئاسي.

وفور إطلاق سراحه نشط منصور ثانية في انتقاد الإمارات وجيرانها في مواقع التواصل.