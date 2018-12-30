الإمارات تسلم الكويت المصري المتهم بتزوير الشهادات بعد فراره

سلَمت السلطات الأمنية في دولة الإمارات مؤخراً نظيرتها الكويتية، المواطن المصري المتهم في قضية “الشهادات المزورة”، بعد فراره من الكويت إلى مصر وتركيا وثم الإمارات عقب إثارة القضية إعلامياً والقبض على المتهم الرئيسي فيها.

وقالت مصادر متابعة إن “السلطات الأمنية في الإمارات أبلغت نظيرتها الكويتية بوجوده على أراضيها، وذلك عقب تعميم اسمه من الإنتربول قبل فترة، ومن ثم جرى تسليمه، وأُحيل إلى التحقيق”، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.

وأوضحت المصادر أن “المتهم اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصاً مصرياً يعمل في إحدى الجامعات خارج القاهرة يعُد شريكه الرئيس في القضية، وهو من يزوّده بنماذج شهادات منسوبة لجامعات، ثم يقوم المتهم نفسه بتعبئتها وفق الطلب”.

وأضافت المصادر أن “المتهم أفاد في اعترافاته أنه يحتفظ بجميع بيانات الأشخاص الذين تعاملوا معه وحصلوا على شهادات علمية مزيّفة، وأغلبهم مواطنون”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت قبل أسابيع حكماً بسجن المواطن المصري الذي تم تسليمه خمس سنوات إلى جانب المتهم الرئيسي وهو موظف مصري في وزارة التعليم العالي بعد قرابة خمسة أشهر من إثارة القضية.

وكانت الكويت قد اكتشفت أن العديد من موظفيها في مهن مختلفة حاصلون على مؤهلات علمية مزوَّرة معظمها من جامعات مصرية خلال السنوات الماضية، معلنةً متابعة القضية التي شغلت الرأي العام لمحاسبة جميع المتورطين فيها.