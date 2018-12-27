قرقاش: عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج توافقًا عربيًا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن عودة سوريا لجامعة الدول العربية تحتاج إلى توافق عربي.

ونقلت قناة العربية عن الوزير الإماراتي “أن الجميع مقتنع بأنه لا بد من مسار سياسي لحل الأزمة السورية” مضيفًا: “إن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقًا عربيًا”.

وأعادت الإمارات، اليوم، افتتاح سفارتها في سوريا، حيث تم رفع علم الإمارات على مبنى السفارة وباشر القائم بالأعمال بالنيابة مهامه من مقر السفارة في دمشق.

وتعليقًا على القرار قال قرقاش، في تغريدة عبر تويتر: “قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات، ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري، حرصًا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها”.

قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2018

وأضاف: “الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الإمارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور، وأن تكون الخيارات العربية حاضرة، وأن تساهم إيجابًا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري”.