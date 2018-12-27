شاهد بالصور.. لحظة رفع علم الإمارات بدمشق

أعادت الإمارات، اليوم الخميس، افتتاح سفارتها في سوريا، حيث تم رفع علم الإمارات على مبنى السفارة وباشر القائم بالأعمال بالنيابة، مهامه من مقر السفارة في دمشق.

وأظهرت صور حصلت عليها “إرم نيوز” لحظة رفع العلم الإماراتي على مبنى السفارة، المغلق من 7 سنوات، بعد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وأكد حمزة دواليبي، مدير مراسم وزارة الخارجية السورية، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “هذه الخطوة إيجابية من الدولة الشقيقة في الإمارات بإعادة افتتاح السفارة بدمشق، وأن هذه الخطوة تعتبر مؤشرًا إيجابيًا في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

سفير العراق في سوريا محمد سعد رضا، أعرب في تصريح لـ”إرم نيوز” عن سعادته بحضوره حفل رفع علم الإمارات على مبنى سفارتها في سوريا، معتبرًا أنها “دعوة لكل العرب للعودة إلى دمشق؛ لأن سوريا بلد استراتيجي وفي قلب العالم العربي، ولايمكن الاستغناء عنه، داعيًا الدول العربية أن تحذو حذو الإمارات وتعيد افتتاح سفاراتها في دمشق”.

وكانت الخارجية الإماراتية، قالت إن “هذه الخطوة تؤكد سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري”.