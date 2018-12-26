“الزوجة و4 أبناء”.. حادث سير مروع بالسعودية يودي بحياة عائلة مسؤول إماراتي

انتهت رحلة عائلة إماراتية في المملكة العربية السعودية، لقضاء العطلة الشتوية المدرسية بمحافظة النعيرية، نهاية مفجعة بعد أن قضت الأم و4 من أبنائها بحادث سير أليم.

وتوجهت عائلة مبارك بن مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في العاصمة أبوظبي، إلى النعيرية السعودية قبل أن يتعرضوا لحادث سير قبل وصولهم للمخيم الذي من المفترض أن يقضوا العطلة به.

ولقيت زوجة مبارك المنصوري، منيرة علي المنصوري، مصرعها و4 من أبنائهما (مريم وعائشة ومطر وحمدان)، فيما أصيبت شقيقتهم الخامسة بإصابات.

وقال أحد أقرباء الأسرة، لصحيفة “الإمارات اليوم”: إن “الأسرة كانت تستقل سيارتين، الأولى بها الأم والأبناء، والسيارة الثانية يستقلها الأب وأفراد آخرون، حيث فوجئت المركبة التي بها الأم والأبناء بسيارة مقابلة تسير بسرعة شديدة واصطدمت بهم”.

وأضاف: “أن الابنة الناجية تبلغ من العمر 18 عامًا، وما زالت ترقد في العناية المركزة في المستشفى”، لافتًا إلى أن “الأم المتوفاة تبلغ من العمر 41 عامًا.. ويبلغ الولدان 15 عامًا و3 أعوام، فيما تبلغ الفتاتان 8 أعوام و22 عامًا”.

وأقيمت صلاة الجنازة في محافظة النعيرية، حيث تم دفن المتوفين بمقابر المحافظة.