هل ألغيت حفلات المطربة الإماراتية أحلام في السعودية؟

عاد الجدل مجددًا بين سعوديين على خلفية أنباء عن استعداد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلات في بضع مناطق فيها.

وكانت أحلام صرحت مطلع هذا الشهر في مقابلة تلفزيونية، أنها ستحيي 6 حفلات على الأقل في السعودية، إذ قالت: “في السعودية الآن عندي 6 حفلات، حفلة العيد طلبوني اللي صارت، بس أنا كنت وقتها مشغولة، طلبوني كنت أغني أنا وأنغام للأسف أنا اعتذرت، وطلبوني أعمل حفلة ثانية، للأسف كان عندي بنفس اليوم حفلة، وعندي حفلة في 12/21 في الرياض أول حفلة ليه، عندي كمان حفلة في جازان كأول فنانة تغني بجازان، عندي حفلة بالدمام وجدة، عندي حفلتين كمان مفاجأة حتنبسطوا عليهم بنات وشباب السعودية، قاعدين نشتغل حفل وايد ضخم مع هيئة الثقافة”.

لكن تصريح أحلام عن حفلها أعاد لأذهان سعوديين، خاصة الداعمين للمرأة في المملكة، عدة مواقف للمطربة الإماراتية، بعد إعلانها سابقًا رفضها لفكرة قيادة المرأة السعودية.

ونشطت حملة ضد أحلام عبّر ناشطون من خلالها عن رفضهم القاطع لحضورها تحت هاشتاغ #مقاطعة_حفلة_احلام، لكن ما لبثت أن نشطت حملة مضادة تحت هاشتاغ #السعوديه_ترحب_باحلام.

الفنانة أحلام والتي لطالما رقصت على جراح المرأة السعودية وادعت الفضيلة على حساب حقوقها ! اليوم والذي يفترض ان يكون موعد حفلتها تم الغائه بعدما عارضن النساء السعوديات في وسم #مقاطعة_حفلة_احلام ! فالتحيا الكرامة ولتحيا نسائنا وبناتنا الاتي رفضن هذه الدخيلة #عبيد_الفلس_في_صورة pic.twitter.com/AZTfwvCvwU — سلطانه الملحم (@sultanahalmulhm) December 21, 2018

#مقاطعة_حفلة_احلام ???????????????? براڤو عشان محد يشوف نفسه علينا ???????????? قال الملكة ضد قيادة المرأة للسيارة ، عاد سقنا و ما نبي حفلتك???? — Manahil (@MeNi82) December 25, 2018

#السعوديه_ترحب_باحلام البلد بلدك واهلها اهلك وأنتي بنتنا ويامرحبا فيك @AhlamAlShamsi ????????❤️ — M✨ (@meme17232583) December 26, 2018

ووسط الجدل القائم نشرت إحدى الصحف أمس الثلاثاء، خبرًا تحدث عن إلغاء حفل أحلام المقرر في جازان يوم الـ21 من ديسمبر، بعد حملة “نسوية” ضدها، على خلفية تصريحاتها عن المرأة السعودية.

ونفى مشرف الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة، عبدالله مخارش، صحة الخبر، عبر حسابه في “تويتر”، حيث أكد أن الخبر “مفبرك” ولا صحة له: “غير صحيح ابداً هذا الخبر، اسلوب غير مهني ابداً ولا يمت بالصحافة الصادقة بأي صلة، واحلام ستتواجد في العام الجديد بعدة حفلات في مناطق مختلفه بأسلوب جديد ومفاجىء للجمهور”.

غير صحيح ابداً هذا الخبر، اسلوب غير مهني ابداً ولا يمت بالصحافة الصادقة بأي صلة، واحلام ستتواجد في العام الجديد بعدة حفلات في مناطق مختلفه بأسلوب جديد ومفاجىء للجمهور .. ???? — عبدالله مخارش (@makharesh) December 25, 2018

ورغم أن حفل أحلام كان مقررًا بالفعل في العاصمة الرياض يوم الـ21 من ديسمبر وليس جازان – كما أوردت الصحيفة – إلا أن حفل الرياض أيضًا لم يقم في موعده.

وبحسب تصريحات عبدالله مخارش، فإن حفلات أحلام على ما يبدو تم إرجاؤها حتى العام القادم، وهو ما أكدته أحلام بتصريح جديد لها نشرته قبل عدة ساعات عبر حسابها في “تويتر”.

وتأخذ ناشطات سعوديات على أحلام معارضتها سابقًا لقيادة المرأة؛ رغم أنها حاولت تبرير موقفها، وهو ما يرضي كثيرات في المملكة.