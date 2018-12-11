الحكم بسجن داعية إسلامي 7 سنوات بتهمة ازدراء الأديان في الكويت

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن داعية إسلامي لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تحقير وازدراء الأديان.

وتضمن حكم المحكمة إضافة إلى السجن فرض غرامة مالية بقيمة مئة ألف دينار؛ أي نحو (330) ألف دولار، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وفيما لم تبين الصحيفة اسم الداعية المقصود، تشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مشابهة تتراوح فيها الأحكام بين السجن والغرامات لقضايا ازدراء الأديان والمذاهب والإساءة إلى الدول الأخرى.

ويعتبر القضاء الكويتي “الإساءة إلى الأديان والمذاهب” مخالفة للقانون، فيها إساءة إلى فئة من فئات المجتمع والمساس بكرامتهم، تستوجب العقوبة.