الإعلامي الكويتي مشاري بويابس بعد التحقيق معه يكشف تفاصيل حركة حسابه البنكي (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي مشاري بويابس في مقاطع فيديو موثقة على حسابه في “سناب شات”، عن استدعائه من قبل أمن الدولة على خلفية حركة حسابه البنكي التي وصلت مبلغ 2 مليون دينار (6,600,000 دولار) في حسابه البنكي.

وقال “بويابس”، إنه لا يخشى من استدعائه لذلك أعلن الأمر، وأنه “لا يوجد ما يخفيه”، مبينًا أنه سيوضح بالتفصيل أسباب وجود 2 مليون دينار في حسابه.

وأضاف: “كلموني جهاز أمن الدولة راجعنا في وحدة التحريات مالة الأموال وفيه بلاغ، رحتلهم أمس بالليل، (..) يقلولي فيه حركة بحسابك ما بين إيداعات وتحويلات، خلال سنتين مبلغ مليونين دينار، قلتلهم مليونين أنا؟ يقلولي فيه شيك داش حسابك بهالمبلغ وهالجهة، ما بي مشكلة عندي فواتيره موجودة، يقلولي عميل من السعودية، أقلهم عندي فواتير من السعودية”.

وأوضح: “مو كل المبلغ ليه، أنا حول كل واحد وحسابه، فوز وعبودكا وفلان وفلان، والفواتير موجودة ما عندي مشكلة، فيه شغلات غريبة مثلًا عشرة آلاف دينار ويا وزارة العدل، وش بسوي ويا وزارة العدل بغسل أموال يعني؟ وما تشيكوا حق وزارة العدل؟ يقلولي فيه 8000 كسور على تقسيط 700، أقسم بالله إيجار مكتبي، أدفع إيجار مكتبي، وقل اللي قعدت وياهم ثلاثين أو أربعين دقيقة وفندت جميع الكلام”.

وتابع “بويابس”: “كل دينار دخل حسابي وحساب شركتي عندي فاتورة لي، وكل دينار طلع من حسابي أو حساب شركتي فيه فاتورة عليه (..) أنا أقول دخلت أمن الدولة وطلعت ما خاف، أنا ماخاف من شي”.

ولفت الإعلامي الكويتي إلى سوء تعامل بنكين مع حساباته: “البنك الوطني وبنك بوبيان لسه ما خلصت معاهم، يعني شلون تبيني أثق ببنك يشك بشيك دخل من وزارة العدل، طيب دق علي أنا، تدق لوزارة العدل؟ ويقلك شيكات مجهولة المصدر، شيك فيه اسم شلون مجهول؟ ليش ما رفعوا السماعة يسألني؟ يقلي إنت داخل بحسابك ألفين دينار مال شنو؟ داش بحسابك من السعودية هاد شنو؟ ليش ما دقيتوا علي؟”.

وتوعد مشاري بويابس، الموظفين المسؤولين في بنك بوبيان والبنك الوطني، بمحاسبتهم قانونيًّا، إذ أعلن عبر حسابه في “تويتر” أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

بما ان اليوم انتهى و ماوصلني اي توضيح من بنك بوبيان و لا البنك الوطني ابلغت المحامي ان يتخذ الاجراءات القانونية تجاه الرؤساء التنفيذيين في البنكين و كما قلت

الوجه من الوجه ابيض — مشاري بويابس (@mbuyabis) December 10, 2018

يذكر أن حملة أمنية تشنها دولة الكويت على حسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تضخمت بشكل كبير أرصدة حساباتهم حتى وصلت إلى ملايين الدولارات.

باجر موعدنا مع اكتتاب المتكامله

محافظ البنك المركزي جهز كشوفاتك وشكراً@cma_kwt @mociq8@CentralBank_KW — مشاري بويابس (@mbuyabis) December 10, 2018