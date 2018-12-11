بعد أنباء عن استدعائه.. كويتيون يدافعون عن رجل الأعمال بدر العتيبي

ذكرت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت في أنباء غير مؤكدة أنه تم استدعاء رجل أعمال معروف بتبرعاته، بعد أن دلت التحريات الأولية على تضخم حسابه البنكي.

وكشف ناشطون – في معلومات لا يمكن لشبكة “إرم نيوز” التثبت من صحتها – أن رجل الأعمال المقصود هو بدر محمد العتيبي، والذي اشتهر بتبرعاته.

ودافع كويتيون عن “العتيبي”، إذ استنكروا مسألة استدعائه عبر هاشتاغ #بدر_محمد_العتيبي في موقع التواصل “تويتر”، مدافعين عنه.

وقال “ماضي العتيبي”: “عملاق العمل الخيري رجل العطاء والسخاء صاحب الأيادي البيضاء في خدمة كل محتاج ومكروب رجل لا يتكرر في هذا الزمن كل مواقفه مشرفة وفزعاته تبيّض الوجه وترفع الراس”.

وأشادت “ملاذ” بالعتيبي: “أعانك الله يابوناصر، وكثر الله من أمثالك، وقطع الله دابر كل من يروج عنك بسوء، ماعهدنا منك إلا الكرم والتواضع والإنسانية، أكثر من حالة أوصلتها له وتقبلها بصدر رحب وانتهت بخير ويسر كفاكم ظلمًا وبهتانًا، هذا الرجل نقي ولا يرجو سوى الأجر من الله”.

#بدر_محمد_العتيبي اعانك الله يابوناصر وكثر الله من امثالك وقطع الله دابر كل من يروج عنك بسوء ،، ماعهدنا منك الا الكرم والتواضع والانسانيه???? pic.twitter.com/EwJyI12f92 — ملاذ (@j8s) December 11, 2018

وكتب “الجبري”: “إلى الرجل الكريم #بدر_محمد_العتيبي سر أيها الكريم المعطاء ولا يهزنك قول المغرضين، أنت من أهل الإحسان والله لا يضيع المحسنين جزاك الله خيرًا على ما تفعل الله يوفقك ويزيدك من فضله”.

بدوره، استنكر “هادي ضحوي العنزي” خبر استدعائه: “بدر محمد العتيبي ( البرق ) ما عرفناه عنه إلا كل خير وبعيد عن الشبهات، ويبقى البرق عونًا بعد الله للفقراء والمحتاجين”.

#بدر_محمد_العتيبي بدر محمد العتيبي ( البرق ) ما عرفناه عنه الا كل خير وبعيد عن الشبهات ويبيقى البرق عون بعد الله للفقراء والمحتاجين — هادي ضحوي العنزي (@Zlzal_al5lej) December 10, 2018

يذكر أن حملة تشنها الأجهزة الأمنية الكويتية على مصادر الأموال في حسابات البنوك لدى العديد من الشخصيات والمشاهير.

وسبق أن استدعت العديد من مشاهير مواقع التواصل على خلفية بلاغات من بنوك محلية بشأن تضخم حساباتهم لتصل إلى ملايين الدولارات.