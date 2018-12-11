الكويت تمهل المشاهير أسبوعًا لوقف استغلال أطفالهم “إعلاميًّا”

كشفت نيابة الأحداث في دولة الكويت عن استدعائها أولياء أمور أطفال المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحذيرهم من استخدام الطفولة لأغراض الشهرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن “شرطة الأحداث استدعت عددًا من المشاهير، ومنحتهم أسبوعًا واحدًا فقط لوقف استغلال أطفالهم، أو مواجهة عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، في حال خالفوا ذلك”.

وكانت نيابة الأحداث أصدرت 9 ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، في وقت سابق من هذا العام، مؤكدة أن الحد الأدنى للعمر المسموح به هو 13 عامًا، باستثناء المواقع المخصّصة للأطفال.

وحذرت النيابة من استغلال الأطفال تجاريًّا عبر مواقع التواصل بغرض التربح المالي، مستثنية الإعلانات الإيجابية للترويج عن السلع والخدمات المفيدة.

كما أكدت منع نشر صور الأطفال بطريقة منافية للآداب والأعراف العامة والمبادئ والقيم، كنشر صور للأطفال وهم يرتدون الإكسسوارات أو يضعون مساحيق تجميل أو يؤدون حركات ورقصات، أو يتفوّهون بألفاظ بذيئة.

ويستغل العديد من المشاهير العرب على مواقع التواصل أطفالهم، لأغراض الشهرة والإعلانات، وتعد الدكتورة خلود في الكويت واحدة من أشهر من ينشرن صور أطفالهن، فلقد حولت ابنتها “خلود الصغيرة” لواحدة من مشاهير مواقع التواصل.

كما سبق وتحدى النجم الكويتي عبدالله الشهري قانون الأحداث الجديد، إذ أعاد نشر صور ابنته “داليا”، والتي دائمًا ما ينشر صورًا لتفاصيل من حياتها.

يذكر أن عدة خطوات اتخذتها الكويت لمكافحة تداعيات الشهرة عبر مواقع التواصل، إذ أحالت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من البنوك المحلية للتحري والتحقيق بشأن أكثر من 10 حسابات تعود لمشاهير مواقع التواصل، لمعرفة مصادر أموالهم التي تضخمت، إذ تجاوزت أرصدة البعض منهم ملايين الدولارات.