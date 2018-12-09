العاهل البحريني يعيّن علي بن صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى

عيَّن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، علي بن صالح الصالح، رئيسًا لمجلس الشورى في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين (بن)، يوم الأحد، أن الملك حمد قرَّر تعيين “الصالح” رئيسًا لمجلس الشورى اعتبارًا من 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأضافت الوكالة أن الملك أصدر مرسومًا ثانيًا بتعيين 40 نائبًا في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، ودعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، الأربعاء المقبل، لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.

وكان العاهل البحريني أعاد تعيين خليفة بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته عقب الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية، عملًا بالدستور الذي يُوجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين، الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤه بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذو صلاحيات أقل)، ويتألف من 40 عضوًا يعيّنهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معًا “المجلس الوطني البحريني”.