بالفيديو والصور.. السلطان قابوس في ظهور جديد مع الرئيس عباس

بالفيديو والصور.. السلطان قابوس في ظهور جديد مع الرئيس عباس

وصل عباس إلى مسقط، الإثنين، في زيارة رسمية، مدتها ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين العُمانيين. 

المصدر: الأناضول

ظهر قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط.

وبحث عباس مع قابوس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.

ووصل عباس إلى مسقط، الإثنين، في زيارة رسمية، مدتها ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين العُمانيين.

ومنذ مدة يقل ظهور السلطان قابوس في المناسبات العلنية، لكنه لم يغب عن الاحتفال بعيد استقلال البلاد في نوفمبر من العام الماضي، وقبل ذلك خلال استقباله للأمير البريطاني تشارلز أمير ويلز.

وعاد قابوس للسلطنة بعد ختام رحلة علاجية في ألمانيا (من مرض لم يتم الإعلان عنه)، وظل يجري في هذا البلد فحوصات دورية خلال الفترة الماضية.

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