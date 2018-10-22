بالفيديو والصور.. السلطان قابوس في ظهور جديد مع الرئيس عباس

ظهر قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط.

وبحث عباس مع قابوس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.

ووصل عباس إلى مسقط، الإثنين، في زيارة رسمية، مدتها ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين العُمانيين.

جلالة السلطان المعظم #قابوس_بن_سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اثناء استقباله ضيف السلطنة الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس ويالها من إطلاله بهية رائعة لسلطان القلوب حكيم الزمان رجل السلام قابوس بن سعيد الذي يفرح برؤيته القريب والبعيد وندعوا الله جميعا ان يمد في عمره ويسعده ويشفيه. pic.twitter.com/9SvWJTLl6h — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) October 22, 2018

ومنذ مدة يقل ظهور السلطان قابوس في المناسبات العلنية، لكنه لم يغب عن الاحتفال بعيد استقلال البلاد في نوفمبر من العام الماضي، وقبل ذلك خلال استقباله للأمير البريطاني تشارلز أمير ويلز.

وعاد قابوس للسلطنة بعد ختام رحلة علاجية في ألمانيا (من مرض لم يتم الإعلان عنه)، وظل يجري في هذا البلد فحوصات دورية خلال الفترة الماضية.