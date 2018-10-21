الإمارات تطلق تسمية جديدة على كبار السن

قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنّه تقرَّر إطلاق تسمية جديدة على “كبار السن” في الدولة، لتصبح “كبار المواطنين”.

وأضاف حاكم دبي، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: “ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله سياسة وطنية جديدة لكبار السن. أعدنا التسمية لتكون (كبار المواطنين) بدلًا من كبار السن، هم كبار في الخبرة، وكبار في الخدمة لهذا الوطن، وكبار في النفوس، وكبار في العيون والقلوب”.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله سياسة وطنية جديدة لكبار السن … أعدنا التسمية لتكون "كبار المواطنين" بدلا من كبار السن … هم كبار في الخبرة .. وكبار في الخدمة لهذا الوطن.. وكبار في النفوس .. وكبار في العيون والقلوب pic.twitter.com/G0gmHV60tu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 21, 2018

وتابع بن راشد في تغريدة أخرى، “السياسة الوطنية لكبار المواطنين ستضم تأمينًا صحيًّا خاصًّا بهم، ومراكز لتزويدهم بمهارات عصرية، ومناشط رياضية، وبرامج خصومات خاصة بهم، والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، وتصميم بيوت تناسب احتياجاتهم، وبرامج لحمايتهم من الإساءة والعنف. وسيبقى الكبار كبارًا في النفوس والحياة”.