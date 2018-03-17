بالصور.. شاهد محمد بن راشد ينقذ عائلة أوروبية في دبي

بالصور.. شاهد محمد بن راشد ينقذ عائلة أوروبية في دبي

المصدر: فريق التحرير

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أسرة أوروبية بعد أن علقت مركبتها في صحراء دبي، حيث أنقذهم شخصيًا من هذا المأزق.

وقالت سيدة تدعى “هنا كارين” كانت برفقة الأسرة، في تغريدة على حسابها في تويتر مرفقة بصور: “علقت أنا وصديقتي في صحراء دبي، وقد تم إنقاذنا من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد”.

 

وكان الشيخ محمد بن راشد يمر مع فريقه الخاص عندما لمح العائلة وأمر مرافقيه بمساعدتها وسحب السيارة العالقة في الرمال.

وتعتبر هذه القصة حكاية لطيفة، بشأن إظهار العطف تجاه الغرباء، ما يعكس الروح النبيلة التي يتسم بها الشيخ محمد بن راشد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يروي فيها مقيمون في دبي وقائع مشابهة، فقبل أشهر كشفت 3 سيدات أجنبيات أن الشيخ محمد بن راشد أنقذهن بعد أن تعطلت إحدى دراجاتهن في صحراء دبي.

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