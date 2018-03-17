بالصور.. شاهد محمد بن راشد ينقذ عائلة أوروبية في دبي

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أسرة أوروبية بعد أن علقت مركبتها في صحراء دبي، حيث أنقذهم شخصيًا من هذا المأزق.

وقالت سيدة تدعى “هنا كارين” كانت برفقة الأسرة، في تغريدة على حسابها في تويتر مرفقة بصور: “علقت أنا وصديقتي في صحراء دبي، وقد تم إنقاذنا من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد”.

My friend and I got stuck on the desert of Dubai and we got rescued by HH Sheikh Mohammed bin Rashid. pic.twitter.com/k3r7s0z05D — Hanna Karen Arroyo (@Hannarroyo) March 17, 2018

وكان الشيخ محمد بن راشد يمر مع فريقه الخاص عندما لمح العائلة وأمر مرافقيه بمساعدتها وسحب السيارة العالقة في الرمال.

وتعتبر هذه القصة حكاية لطيفة، بشأن إظهار العطف تجاه الغرباء، ما يعكس الروح النبيلة التي يتسم بها الشيخ محمد بن راشد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يروي فيها مقيمون في دبي وقائع مشابهة، فقبل أشهر كشفت 3 سيدات أجنبيات أن الشيخ محمد بن راشد أنقذهن بعد أن تعطلت إحدى دراجاتهن في صحراء دبي.