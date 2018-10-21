الكويت تستعين بالإنتربول الدولي لاسترداد مطلوبين بارزين

أعلنت مصادر كويتية مطلعة، أن السلطات المختصة كثفت تحركاتها لاسترداد المطلوبين الكويتيين خارج البلاد في بريطانيا وتركيا ودول أوربية أخرى، خصوصاً الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.

وأوضحت المصادر أن “تنسيق قضائي وأمني جرى في هذا الخصوص لوضع الترتيبات لاسترداد المطلوبين، ومخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بأسمائهم لضبطهم وتسليمهم للكويت”، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وقالت المصادر إن “من بين أهم المطلوبين المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان المتواجد في لندن، إضافة إلى عدد من أعضاء ما يعرف بقضية (قروب الفنطاس) المحكومين، وبعض المغردين المدانين”.

واتهم فهد الرجعان بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام وهي اختلاس 390 مليون دولار من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعد من أكبر المؤسسات الحكومية، والتي تولى إدارتها لمدة ثلاثين عاماً انتهت مطلع عام 2015.

وإضافة إلى المطلوبين المذكورين آنفاً، فقد بينت المصادر أن من بين المطلوبين أيضاً “المواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة، لجأوا إلى تركيا للاستقرار فيها، ومن بينهم مسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان والنائبان الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي، إضافة إلى مجموعة من الشباب، مع العلم ان بعض هؤلاء غادر تركيا الى دول اخرى”.

ويواجه المطلوبون في قضية اقتحام مجلس الأمة أحكاماً قضائية بالسجن لفترات متفاوتة بين ثلاث سنوات ونصف للنواب السابقين والحاليين وعدد من النشطاء، وسنتين لعدد آخر، في الحكم النهائي للقضية التي تعتبر من أكبر القضايا السياسية في البلاد والذي صدر في شهر تموز/ يوليو الماضي.