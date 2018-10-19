البحرين: تهديدات إلكترونية تدار من إيران تواجه الانتخابات المقبلة

كشفت السلطات البحرينية، مساء الجمعة، عن تلقّي مرشحين للانتخابات المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تهديدات عبر مواقع تواصل تدار من إيران، لثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أنّ الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي، باشرت بالنظر في بلاغات عدد من المرشحين (لم تحددهم أو تسمهم)، مفادها تلقيهم تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للانسحاب من الترشح، وعدم المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 نوفمبر المقبل.

وأوضح البيان أنّه “فور تلقي هذه البلاغات تمت مباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه التهديدات، ومن يقف وراءها”.

وكشفت التحريات أن “مصدر التهديدات حسابات للتواصل الاجتماعي تدار من إيران، وكذلك تنظيمات سياسية تعمل في الخارج بينها جمعية الوفاق المنحلة، بهدف محاولة إرباك العملية الانتخابية”.

وتُجرى الانتخابات البلدية بالتزامن مع النيابية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تكون جولة الإعادة مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويحق لـ 365 ألفًا و467 ناخبًا، التصويت في 40 دائرة انتخابية، بـ4 محافظات.