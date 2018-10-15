البحرين.. السجن بحق 7 أُدينوا بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بإيران

عاقبت محكمة بحرينية، الإثنين، 7 متهمين بأحكام تصل إلى السجن المؤبد (25 عامًا) وسحبت الجنسية من 6 منهم، إثر إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية، وتفجير أنبوب للنفط ووجود صلة مع إيران.

وذكرت الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء أن محكمة جنائية أصدرت حكمًا اليوم بحق 7 أدينوا في واقعة تفجير أنبوب النفط بمنطقة بوري (وسط)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وعاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المؤبد، وسادس بالسجن 10 سنوات، أما المتهم السابع فعاقبته بالسجن 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 6 من المتهمين.

وهذه الأحكام ابتدائية (أولية) قابلة للاستئناف.

وذكرت الوكالة البحرينية أن بين المتهمين اثنان هاربان خارج الدولة.

وأضافت أنهم تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات البحرينية اعتقال “مجموعة إرهابية”، تضم 4 أشخاص متهمة في تفجير أنبوب النفط.

ومرارًا، وجهت البحرين اتهامات إلى إيران بالوقوف وراء عمليات إرهابية شهدتها المملكة، وهو ما نفته طهران.