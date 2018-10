السعودية تعرب عن تقديرها للدول “المتريثة” في قضية خاشقجي

أعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها للدول التي تريثت وآثرت عدم “القفز إلى استنتاجات” بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان للسفارة السعودية في واشنطن الأحد، عبر حسابها على “تويتر”، لتوضيح بيان سابق قالت فيه السعودية إنها سترد على أي ضغط دولي أو عقوبات بإجراءات أشد صرامة.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية” واس” عن مصدر مسؤول لم تسمه القول: “إن المملكة سترد على أي عقوبات اقتصادية محتملة تفرضها أي دولة”.

وأرسلت السعودية فريقًا مختصًا للمشاركة بالتحقيقات التي تجريها السلطات التركية في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ نحو أسبوعين في مدينة إسطنبول التركية.

To help clarify recently issued Saudi statement, the Kingdom of Saudi Arabia extends it appreciation to all, including the US administration, for refraining from jumping to conclusions on the ongoing investigation. https://t.co/AhcsVkn7Cy

