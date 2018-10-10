غريفيث يبحث مع وزير خارجية عُمان تطورات الأزمة اليمنية

بحث وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، مع المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، آخر التطورات على الساحة اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بسلطنة عمان، فقد التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، اليوم بالعاصمة مسقط.

وتناول اللقاء “استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن”.

وتعد زيارة غريفيث لسلطنة عمان، ضمن جولات مكوكية يجريها بين القوى الفاعلة والمقربة من أطراف دولية لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية.