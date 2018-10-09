براءة الفاشينيستا الكويتية خلود من قضية الإساءة عبر مواقع التواصل (صورة)

أعلنت المحامية مريم فيصل البحر حصول الفاشينيستا الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خلود، على حكم بالبراءة من تهمة الإساءة إلى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت المحامية الكويتية الحكم عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، قائلة: “محكمة الاستئناف تقضي ببراءة موكلتي الدكتورة خلود من الإساءة إلى أحد مشاهير السوشيال ميديا”.

وتابعت: “سنقوم برفع دعوى رد اعتبار وتعويض أدبي، الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا.. شكرًا لقضائنا العادل شكرًا لثقة موكليني”.

وعلقت الدكتورة خلود على حكم براءتها عبر مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات”، مضيفة: “شوفوا اللي نيته صافية وقلبه صافي، كل شيء يصير له مهما الناس يكيدون له ويحفرون له ما تصير له إلا الأشياء الزين”.

وأضافت: “أشكر محاميتي الغالية مريم البحر حبيبتي وقلبي وأختي، ما قصرتي وهذه الوقفة مو أول واحدة، كذا مرة وقفت معي دايمًا إذا في شيء ماتقصر، وفعلاً بتاخد حقي من بعد رب العالمين، مشكورة وايد وأحبك يا بطلة”.