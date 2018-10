براءة الفاشينيستا الكويتية خلود من قضية الإساءة عبر مواقع التواصل (صورة)

View this post on Instagram

@eremnews . . @dr_kholodiii @law4_albahar أعلنت محامية الفاشينيستا الكويتية المعروفة باسم #الدكتورة_خلود، حصول موكلتها على حكم بالبراءة من تهمة الإساءة إلى أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المحامية مريم فيصل البحر إن “محكمة الاستئناف تقضي ببراءة موكلتي الدكتورة خلود من الإساءة إلى أحد مشاهير السوشيال #ميديا”.وتابعت: “سنقوم برفع دعوى رد اعتبار وتعويض أدبي، الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا.. شكرًا لقضائنا العادل شكرًا لثقة موكليني”. #إرم_نيوز #إرم_نيوز #المرور_السعودي #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار ##السعودية #الامارات #الكويت