أمر ملكي بانعقاد دور برلماني “غير عادي”‎ في البحرين

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمرًا ملكيًا بدعوة مجلسي “الشورى” و”النواب” لانعقاد “غير عادي”، لاتخاذ “قرارات لا تحتمل التأخير”، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وفق ما نقلته صحيفة “أخبار الخليج”.

وأرجع الأمر الملكي ذلك إلى “النظر في بعض الأمور العالقة، التي ستدرج على جدول أعمال المجلسين لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة إلى عدد من المراسيم بقوانين التي لها صفة الاستعجال، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تتطلبها المرحلة القادمة، التي لا تحتمل التأخير”.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر قانونية لم تسمّها القول، إن “الأمر الملكي يأتي وفقًا للمادة 75 من الدستور”، في حين تنص المادة 75 على أنه، “يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب بأمر ملكي إلى اجتماع غير عادي، إذا رأى الملك ضرورة ذلك أو بناءً على طلب أغلبية أعضائه”.