هند البحرينية تكشف سراً شخصياً لأول مرة (فيديو)

اعتبرت الفنانة هند البحرينية، أن سبب قلة أخبارها المنشورة بالصحف والمواقع الإلكترونية، يعود إلى عدم رغبتها بنشر ما يتعلق بأمور حياتها الخاصة على الملأ.

وكشفت هند البحرينية، في مقابلة مع برنامج “إنسايدر بالعربي” على قناة “دبي” أنها تزوَّجت منذ فترة ولم تعلن عنه لأحد، لافتة إلى أنها تصرّح بتلك المعلومة للمرّة الأولى.

وعلقت على أخبار سرقتها أغنية من الفنانة سميرة سعيد، معتبرة أن ذلك أثار ضحكها، خصوصًا “وأن إحدى الصحف قامت بكتابة اسمها في عنوان الخبر ثم وضعت صورة فنانة مصرية أخرى”.

أما فيما يتعلق بكثرة جلسات التصوير التي تخضع لها، قالت إنها أول من بدأ بالاهتمام بنشر تفاصيل إطلالتها والتركيز على جمالها من خلال جلسات التصوير، ثم أصبحت بقية النجمات يقلدنها.

وأشارت إلى أنها تستعد لإصدار أغنية “سينغل” جديدة وسيقوم بإخراجها على طريقة الفيديو كليب المخرج والفنان اللبناني جاد شويري.