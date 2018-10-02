دعوى قضائية ضد عبد الحميد دشتي لإساءته لمحمد بن سلمان

تقدَّم المحامي منيف العمار بشكوى ضد النائب الكويتي السابق والمثير للجدل عبد الحميد دشتي، بتهمة الإساءة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية، فإن الإساءة تمَّت على خلفية زيارة محمد بن سلمان للكويت يوم الأحد، ومن المتوقع تقييد الشكوى ضمن جرائم أمن الدولة.

وكان ولي العهد السعودي التقى أمير الكويت وعددًا من المسؤولين خلال زيارته للكويت والتي وصفتها الكويت بالزيارة الناجحة والتي تم فيها إجراء مباحثات تخص البلدين.

ويواجه دشتي عدة أحكام بالسجن صدرت على فترات متفرقة في بضع قضايا منها الإساءة إلى القضاء وقضايا أمن دولة، لتصل أحكام السجن الصادرة بحقه نحو ستين عامًا.

وأدين دشتي سابقًا بالإساءة إلى السعودية والبحرين، فضلًا عن إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.

ودشتي، الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية، معروف بمواقفه المؤيدة لإيران، وكان وجَّه انتقادات لاذعة إلى الأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، كما انتقد مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده السعودية؛ لدعم الشرعية، ومواجهة الحوثيين في اليمن.