حكم قضائي بحق النائب الكويتي عبدالحميد دشتي يزيد سنوات سجنه لـ60 عامًا

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس النائب الكويتي السابق والمثير للجدل، عبدالحميد دشتي، لمدة 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية، ليصل إجمالي أحكام السجن بحقه أكثر من ستين عامًا.

وتضمن الحكم الذي أصدر، اليوم، بحق دشتي المقيم خارج الكويت، كفالة بقيمة ألف دينار (نحو 3 آلاف دولار) لوقف النفاذ، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

ويواجه دشتي عدة أحكام بالسجن صدرت على فترات، كان آخرها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث صدر بحقه حكم بالسجن سنة بتهمة الإساءة إلى القضاء، إضافة إلى أحكام سابقة في قضايا أمن دولة.

وأدين دشتي سابقًا بالإساءة إلى السعودية والبحرين، فضلًا عن إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.

ودشتي، الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية، معروف بمواقفه المؤيدة لإيران، وكان قد وجه انتقادات لاذعة إلى الأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، كما انتقد مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده السعودية؛ لدعم الشرعية، ومواجهة الحوثيين في اليمن.