الكويت تعيد الجنسية لأربعة أشخاص بعد سحبها سابقاً

أعلنت مصادر كويتية مطلعة، عن اعتماد مجلس الوزراء إعادة الجنسية الكويتية لأربعة أشخاص بعد أن تم سحبها منهم في وقت سابق.

وكشفت المصادر عن أسماء المجنسين وهم (علي أكبر أشكناني، حمد ساير العتيبي، عبد الله طالب العنزي، نايف بن غاطي المطيري)، وذلك بعد صدور قرار التجنيس تأسيساً على قانون تجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص، وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وفي ذات الملف، فقد نقلت صحيفة “الراي” عن مصدر حكومي أن “المجنسين من ضمن الملفات التي رفعتها لجنة النظر في الجنسيات المسحوبة”.

وأضافت “الراي” أن “إعادة الجنسيات تم بعد وعود حكومية سابقة بإنهاء قضية الجنسيات المسحوبة خلال أسبوعين، وذلك بناءً على إعلان من عدد من النواب قبل نحو عشرة أيام”.

ويعتبر ملف سحب الجنسيات من الملفات الشائكة بالكويت، حيث سبق وأن سحبت الكويت الجنسيات من العديد من مواطنيها أبرزهم الداعية نبيل العوضي والإعلامي سعد العجمي، والنائب السابق عبدالله البرغش وأفراد عائلته، والذي أعيدت له ولعائلته الجنسية لاحقاً إضافة إلى ثمانية عوائل أخرى.

وتستند الحكومة الكويتية في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديداً أمنياً للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.