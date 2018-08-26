الدكتورة خلود: زوجي لا يحتاج إلى الجنسية الكويتية (فيديو)

قررت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، أن تضع حدًا للأقاويل التي انتشرت مؤخرًا بشأن محاولة زوجها أمين الحصول على الجنسية الكويتية مقابل تنازله عن جنسيته الأردنية.

وقالت في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”: “أنا أكثر شيء بحبه وبفتخر به في أمين هو حبه وتمسكه بجنسيته الأصلية”.

وأوضحت أن “الكلام اللي بيتقال إني بطالب بالجنسية الكويتية لزوجي غير صحيح، أنا أصلًا مش من حقي أطالب بالجنسية لزوجي، ممكن بعدين أطالب فيها لابنتي”.

وأكملت: “ياريت بقى ترتاحوا شوية.. أمين لن يتنازل عن الجنسية الأردنية لأنها جنسية زين وليها وضعها واحترامها بين الدول والملك عبدالله والملكة رانيا عشان كده زوجي لا يحتاج لأي جنسية سواء كويتية أو غيرها، أنا جبتلكم من الآخر عشان ما تفكروش كتير في موضوع الجنسية ده”.

وأضافت الدكتورة خلود: “الله يحفظ كل الكويتيين الأصليين الذين يحترمون كل الجنسيات الأخرى والمذاهب.. والله يثبتكم على هذا الشيء”.

واختتمت: “أتمنى أن يكون هناك رادع حق كل شخص يتكلم عن الجنسيات أو يقلل من شأنها في السوشال ميديا.. ما يصير كل من هب ودب يطلع ويقلل من شأن الجنسيات.. إحنا مش في غابة”.