بماذا علقت “الدكتورة خلود” على حادثة مول الطائف بالسعودية؟ (فيديو)

. . اول شي بقوله انتو فخر و سند و اهل ???? . اللي شفته امس بالطايف من حب و كرم و عشق ماراح انساه بحياتي لو يشيب راسي . . الحمدالله ياربي انتو نعمه من رب العالمين اشكر ربي و احمد ربي ليل نهار على هذا الحب. . لما اقول انه الشعب السعودي شعب جبار هذا اكبر دليل ???????? . حضوركم امس شرف لي . اموت عليكم و اعشقكم و كل من حضر على راسي . جد جد انا محظوظه فيكم و محسوده عليكم . و شكرا على كلامكم الراقي و حبكم يا جميلين الادب . #جمهور_خلود_أمين_خلودالصغيرة_لن_يتكرر . #خلود_امين #الكويت #السعودية . الله يحفظكم و لا يحرمني منكم و يسعدكم مثل ما اسعدتوني بحبكم . .

