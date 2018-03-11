بماذا علقت “الدكتورة خلود” على حادثة مول الطائف بالسعودية؟ (فيديو)

علقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية المعروفة باسم “الدكتورة خلود” على حادثة التدافع والتزاحم التي شهدها مول تجاري بالطائف، بسبب الإقبال الكبير من متابعيها ومعجبيها.

وقالت السيدة المشهورة عبر تطبيق “سناب” تعليقًا على الواقعة: “أول شيء أقوله أنتم فخر وسند وأهل.. ما رأيته أمس في الطائف من حب وكرم وعشق لن أنساه في حياتي لو يشيب رأسي.. أنتم نعمة من رب العالمين وأشكر ربي ليل نهار على هذا الحب”.

وأضافت عبر حسابها بتطبيق “إنستغرام”:”عندما أقول إن الشعب السعودي شعب جبّار فهذا أكبر دليل.. حضوركم أمس شرف لي أن أموت عليكم وأعشقكم وكل من حضر على رأسي جدًا.. أنا محظوظة بكم ومحسودة عليكم وشكرًا على كلامكم الراقي وحبكم”.

وكانت الدكتورة خلود قد تسببت، الجمعة الماضية، بحالة من الفوضى، والازدحام والتدافع، داخل أحد المولات بمدينة الطائف، خلال إقامة “مهرجان العروس” ما تسبب في حدوث حالات إغماء وسط ازدحام أثَّر على الحركة المرورية في المنطقة بالطائف.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عمَّمت – في وقت سابق – على جميع المراكز التجارية بأخذ الموافقات المطلوبة قبل الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عن حضور إحدى الشهيرات لافتتاح محل تجاري أو إعلان عن أي منتج، وذلك للحد من الفوضى و”المحاذير الشرعية” والتصرفات غير النظامية وتسابق الجمهور للتصوير مع المشاهير، فضلًا عن عدم السيطرة على الوضع من أصحاب المراكز التجارية.