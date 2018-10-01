سلطنة عُمان تعتزم إطلاق مشروع ضخم للبتروكيماويات بكلفة 10 مليارات دولار 

تعتزم سلطنة عُمان إطلاق مشروع ضخم للبتروكيماويات تبلغ تكلفته حوالي 8-10 مليارات دولار ضمن خطة لاستغلال موارد النفط والغاز في تنويع الاقتصاد.

ويقع المشروع في مدينة الدقم شرق السلطنة التي تشهد إنشاء مشاريع كبيرة بما فيها مصفاة عمان وهو يعتبر أكبر مشروع في السلطنة من حيث التكلفة.

وتنفذ المشروع شركة تطوير الدقم التابعة لشركة نفط عمان المملوكة للحكومة، وسينتج الإثيلين والجلايكول والبوليبروبيلين وبواتاديين ومادة ام تي بي اي والعطريات.

وقال المدير التنفيذي لشركة الدقم هلال علي الخاروصي:”هذا المجمع هو أكبر مشروع على الإطلاق في السلطنة وسيتم نقل الغاز الطبيعي من الحقول وسط عمان عبر خط انابيب لمعالجته في وحدة تكسير بالدقم وتزويد المجمع.”

وأضاف لصحيفة “عمان أوبزرفر” الناطقة باللغة الإنجليزية:”نحن نتوقع ترسية عقد التصميم الهندسي خلال أسبوعين من الآن ويستغرق تنفيذ التصاميم نحو سنة ثم نبدأ في عملية تأمين التمويل اللازم وأمور أخرى تتعلق بالمشروع.”

وبالنسبة لمصفاة الدقم اشار الخاروصي الى انه تم تحقيق تقدم في تأمين التمويل اللازم للمشروع والبالغ حوالي 7 مليارات دولار معربا عن امله بان يتم ذلك خلال اسبوعين.

وأوضحت الصحيفة أن المصفاة ومجمع البتروكيماويات هما مشروعان مشتركان تملكهما مناصفة كل من شركة نفط عمان وشركة بترول الكويت العالمية.

ويقدٌر احتياط سلطنة عمان النفطي المثبت بنحو 5 مليارات برميل، فيما يبلغ احتياط الغاز الطبيعي حوالي ترليون متر مكعب.