ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 3.56%

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 3.56% في يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري.

وذكرت بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية ارتفع إلى 30.24 مليون برميل شهريًا، بنهاية الشهر الماضي، من 29.2 مليون برميل في يونيو/حزيران 2018.

وبحسب البيانات، ارتفعت كميات النفط الخام المصدرة للخارج في يوليو/تموز إلى 24.8 مليون برميل، من 23.5 مليون برميل في الشهر السابق له.

واستحوذت الصين المستورد الأكبر للنفط الخام العُماني على 83.5%، من مجمل الكميات المصدرة في الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة النفط.

وطبقًا للبيانات ذاتها، “شهد الشهر الماضي عودة الطلب على الخام العُماني لدى المشترين في كوريا الجنوبية وميانمار”.

وتعتبر سلطنة عُمان مصدرًا صغيرًا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.